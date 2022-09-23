Луганск, , 15:41 — REGNUM Жители республик Донбасса устали и хотят завершения происходящего, а также получить защиту от России после воссоединения с нею. Об этом 23 сентября заявила председатель ЦИК Луганской Народной Республики (ЛНР) Елена Кравченко.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

«Все устали, все хотят быстрее логического завершения, хотят того, к чему мы шли восемь лет: вступить в состав Российской Федерации и получить защиту», — сказала она в беседе с RT.

Также глава ЦИК ЛНР отметил, что явка на референдуме поразительно высокая, так как у жителей республики имеется огромное желание принять участие в голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по итогам референдума по вопросу о воссоединении с Россией Запорожской областью будет объявлена независимость в нынешних административных границах.