Тбилиси, 23 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 сентября подписала указ о помиловании 12 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

По данным пресс-службы, четверо осужденных будут выпущены из тюрьмы на свободу. Ещё троим находящимся в заключении президент сократила сроки.

«Акт об амнистии президента Грузии коснулся также пятерых осужденных, в том числе двух женщин, чьи приговоры не связаны с отбыванием в пенитенциарном учреждении», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле Зурабишвили помиловала 11 человек. Из них десятерых выпустили на свободу, а одному сократили срок.