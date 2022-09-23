Москва, 23 сентября 2022, 15:39 — REGNUM Бригада арбитров из Казахстана будет работать на товарищеском матче между сборными России и Киргизии по футболу. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Главным судьёй назначен Данияр Сахи. Помогать ему лайнсмены Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Кроме того, резервным рефери назначен киргизский арбитр Дайырбек Абдылдаев.
Напомним, матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября в Бишкеке.
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