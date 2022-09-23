Москва, 23 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Бригада арбитров из Казахстана будет работать на товарищеском матче между сборными России и Киргизии по футболу. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Главным судьёй назначен Данияр Сахи. Помогать ему лайнсмены Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Кроме того, резервным рефери назначен киргизский арбитр Дайырбек Абдылдаев.

Напомним, матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября в Бишкеке.