23 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 16:11 — REGNUM В четверг, 22 сентября, цены на нефть незначительно выросли, отреагировав на новость о восстановлении спроса в Китае. Как сообщили СМИ, на фоне ослабления антиковидных ограничительных мер спрос на нефть в Поднебесной восстанавливается. Однако техническая картина по срочным контрактам на нефть марки Brent по-прежнему вызывает тревогу инвесторов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение нескольких последних недель нефтяные цены неоднократно предпринимали попытки отскочить от уровня $90 за баррель, но каждый раз это завершалось откатом. Особенно это заметно по «медвежьим хвостам» на дневном графике, что увеличивает шансы на очередное сползание ниже психологически важной отметки в $90 за баррель и сохраняет потенциал для снижения котировок на уровень $85 за баррель.

В свете последних новостей вполне вероятно усиление геополитической напряженности. Данный фактор увеличивает возможность начала перебоев с поставками в ближайшие несколько месяцев до того, как эмбарго ЕС на морскую нефть из РФ вступит в силу. В среднем в Евросоюз за последний месяц направлялось 0,8 млн баррелей в сутки, которым будет необходимо переориентироваться на новые рынки сбыта. В случае, если это не получится оперативно сделать, эти объемы просто уйдут с мирового рынка, что усугубит дефицит, оказав поддержку и нефтяным ценам.

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В то же время сразу три государственных и один частный нефтеперерабатывающие заводы в Китае рассматривают возможность увеличить в октябре объем нефтепереработки на 10%. На фоне постепенного смягчения антиковидных ограничительных мер спрос на нефтепродукты в Китае восстанавливается. Дополнительную поддержку спросу в IV квартале может оказать сильный экспорт топлива. Укрепление спроса на фоне возможных перебоев с поставками из РФ может оказать существенную поддержку ценам на нефть, то есть новости из Поднебесной могут служить позитивным сигналом для котировок.

Мировые ЦБ продолжают ужесточать монетарную политику с помощью повышения ключевых ставок. Так, вслед за решением ФРС США ключевые ставки одновременно повысили регуляторы Швейцарии, Норвегии, Индонезии и ЮАР. По такому же пути пошел и Банк Англии, который, впрочем, ограничился чуть меньшим шагом в повышении ставки (на 50 б. п.). Учитывая, что курс на синхронное повышение ставок сейчас наблюдается во всем мире, растет угроза рецессии, что, как и всегда, остается ключевым негативным фактором для нефтяного рынка. Пока даже примерно оценить потенциальный масштаб длительности или глубины рецессии и тем более ее влияния на сокращение топливного спроса не представляется возможным. На данный момент на рынке сохраняется сильный спрос, однако игроки уже сейчас начинают закладывать в цены его возможное ослабление.