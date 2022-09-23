Куала-Лумпур, , 15:36 — REGNUM Инфляция в Малайзии выросла на 3,1% за период с января по август 2022 года, сообщает Antara.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Показатель соответствует ожиданиям в 3,2% на 2022 год, что обусловлено высоким внутренним спросом, все еще высокими ценами на сырьевые товары и сбоями в глобальных цепочках поставок.

В августе 2022 года национальный уровень инфляции незначительно увеличился до 4,7% (в годовом исчислении) по сравнению с 4,4% в июле 2022 года. Уровень инфляции по-прежнему высок из-за глобального явления, которое также наблюдается в большинстве стран из-за увеличения производственных затрат и цен на топливо.

Уровень инфляции в Малайзии остается одним из самых низких в мире. В августе 2022 года в еврозоне инфляция составляет 9,1%, в Соединенных Штатах — 8,3%, Таиланде — 7,9%, на Филиппинах - 6,3% и в Южной Корее - 5,7%.

Правительство Малайзии выделило самую крупную субсидию в истории страны для сдерживания инфляции. Власти взяли под контроль цены на курицу и яйца, а также предоставили субсидии животноводству, которые оцениваются в 1,1 млрд малайзийских ринггитов.