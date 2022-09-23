Москва, 23 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. России не нужно открытое противостояние с США и НАТО, опасность неконтролируемой эскалации конфликта в б. УССР должны осознавать в Белом доме. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил 23 сентября на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса.

Mid.ru Сергей Рябков

Он выразил надежду, что в американской администрации осознают, насколько опасна неконтролируемая эскалация конфликта между Москвой и Киевом. Официальные лица США не раз заявляли, что американских военнослужащих направлять в помощь Киеву не будут.

«Открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в наших интересах», — сказал Рябков.

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