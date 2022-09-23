Москва, , 15:33 — REGNUM Возможно, чтобы не выживать, а иметь светлое будущее, у стран Евросоюза есть два выхода — либо вернуть всё как было, либо идти на сотрудничество с США, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«В любом случае, что для снижения энергозависимости, что для экономического роста нужны новые R&D-технологии, многие из тех, что есть безжалостно копируются и масштабируется во всех странах кому не лень.

Отчасти это происходит, благодаря глобализации и интернет-экономике, которая с одной стороны, дала великую экономию, скорость и оборачиваемость имеющегося в ЕС и США капитала, с другой стороны, выравнивает до уровня лидеров по технологическому отставанию.

Дешевый ручной труд можно заменить дешевыми роботами и организовать безлюдные фабрики, но, в любом случае, везде остаётся главный вопрос — энергозависимость.

Для новой мировой экономики нужны новые источники энергии или придётся экономить на том, что есть», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, часть компаний в ЕС переносят свои производственные площадки в США из-за высоких цен на энергоносители.

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