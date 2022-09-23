Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге состоялась акция в поддержку проведения референдумов по вхождению в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей быв. УССР. Об этом сообщили 23 сентября ИА REGNUM участники акции.

ИА REGNUM Митинг в Петербурге в поддержку референдумов по присоединению к России освобожденных территорий быв. УССР

Сотрудники государственных учреждений Петербурга, а также муниципальных и районных администраций с флагами собрались у Нарышкина бастиона крепости, чтобы поддержать важное событие — референдум о воссоединении освобожденных территорий бывшей УССР с Российской Федерацией.

Напомним, референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года. В Петербурге работают пять участков, для того, чтобы жители этих территорий, находящиеся в Северной столице, могли сделать свой выбор.