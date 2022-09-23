Москва, , 15:31 — REGNUM Ядерная война невозможна, убежден депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

Ветры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

«Несмотря на наличие ядерного оружия в семи (минимум) странах, на реальное применение готовы только две — США и Россия. Страх взаимоуничтожения по-прежнему обоюдный и является главным сдерживающим фактором для институтов, принимающих решение об ударе», — отметил Попов в телеграм-канале.

То есть исход войны будет решаться на поле боя конвенциональным средствами и за столом переговоров, подчеркнул парламентарий.

«Не надо пугать народ. Врагов — необходимо», — добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения 21 сентября предостерег страны, которые пытаются шантажировать РФ ядерным оружием — они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

Читайте также: Зеленский сказал, что не верит в возможность ядерного удара РФ