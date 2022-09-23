Рыбинск, Ярославская область, , 15:36 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области осудили организатора подпольного казино. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

Подпольное казино Рыбинск Управление ФСБ по Ярославской области

Организацией незаконной игорной деятельности занималась преступная группа из 10 человек. Для этого они использовали игровые автоматы и интернет. Ежемесячный доход составлял более 1 миллиона рублей.

Рыбинский городской суд по итогу разбирательства приговорил лидера ОПГ Юрия Скольского к трём годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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