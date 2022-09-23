Рыбинск, Ярославская область, 23 сентября 2022, 15:36 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области осудили организатора подпольного казино. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.
Организацией незаконной игорной деятельности занималась преступная группа из 10 человек. Для этого они использовали игровые автоматы и интернет. Ежемесячный доход составлял более 1 миллиона рублей.
Рыбинский городской суд по итогу разбирательства приговорил лидера ОПГ Юрия Скольского к трём годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле обнаружили два подпольных игровых казино