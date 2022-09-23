Пекин, 23 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Развёртывание по всему миру ракетно-ядерных вооружений спровоцировано стремлением США к абсолютному стратегическому преимуществу. Об этом пишет 23 сентября китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По мнению автора статьи, Вашингтону следует прекратить разработку и развёртывание глобальных противоракетных систем и в самые короткие сроки вывести ядерное оружие с территорий других стран, если его на самом деле беспокоит снижение ядерной напряжённости.

«США, движимые мышлением времён холодной войны, укрепляли блоковую политику и военные союзы, стремясь к абсолютному стратегическому преимуществу, провоцировали конфронтацию между лагерями на обоих концах Евразийского континента и способствовали передовому развёртыванию ракетно-ядерных и других стратегических сил», — говорится в статье.

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