Молдавия, 23 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал всех поддержать протестную акцию в Кишинёве, запланированную на 25 сентября. Видеообращение он разместил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Он отметил, что кризис, бедность и инфляция грозят всем в Молдавии, независимо от их политической платформы. Шор призвал поддержать акцию и левых, и правых, и центристов.

«Я не пророссийский, не проамериканский и не профранцузский, я промолдавский и хочу, чтобы молдаване хорошо жили у себя дома», — подчеркнул лидер партии.

Напомним «Шор» 18 сентября провела протестный митинг возле правительственных зданий. По данным партии, на него пришли более 40 тыс. человек, по данным полиции — около 6 тыс. Шор заявляет, что для смены власти требуется собрать 100 тыс. протестующих.