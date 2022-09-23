* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 23 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова начали кампанию подомовых обысков в городах и провинциях Афганистана, кампанию, которая подверглась широкой критике и вызвала негодование многих граждан. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

После провинций Балх, Саманган и Кундуз на севере и провинции Герат на западе Афганистана радикалы приступили к обыскам домов в центральных и южных районах страны.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили целями этой программы изъятие оружия, оставшегося от предыдущего правительства, уничтожение вооружённых групп и обеспечение безопасности в целом.

Но граждане Афганистана говорят, что эта программа больше соответствует реализации «политики доминирования» и «подавления» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они хотят посеять в сердцах людей «страх и опасения», чтобы сделать людей более «покорными».

Недовольство реализацией этой программы среди афганских граждан с каждым днём становится всё шире, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают эту программу, не обращая внимания на критические замечания и недовольство граждан, а также не приводя уважительных и убедительных причин, а в ряде городов проводят обыски уже в третий раз.

Нарушение указа об амнистии

После того, как 15 августа 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер движения, издал указ о всеобщей амнистии.

Согласно этому указу, преследованию не должны подвергаться чиновники и военнослужащие предыдущего правительства, входившие в число политических и военных противников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но есть много сообщений о том, что за прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно нарушали этот приказ и преследовали своих бывших противников.

В последнем случае талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали подомовые обыски в городе Кандагар и уезде Спинбулдак, и их целью стали большинство солдат и служащих бывшего правительства.

Местные источники в провинции сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскивают только дома военнослужащих и полицейских предыдущего правительства, и во время рейда они просят женщин покинуть дом и обыскивают их личные вещи без присутствия женщины-полицейского.

Michael O'Connor Кандагар

Согласно местным источникам, в ходе обысков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили нескольких членов семьи генерала Махмуда Ализая, бывшего командующего войсками в уезде Жари провинции Кандагаре, и ранили его сына и дочь.

Жители города Кандагар заявляют, что проведение обысков, неправомерное обращение и стрельба со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по членам семей бывших военнослужащих и полицейских являются нарушением указа лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о всеобщей амнистии.

Граждане говорят, что радикалы не следуют указу об амнистии и, входя в дома силовиков прежнего правительства, не считают себя обязанными соблюдать какие-либо принципы и законы.

Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили двух женщин и ранили женщину и мужчину во время рейда по домам в провинции Гильменд.

«Месть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)»

Ряд афганских граждан говорят, что цель кампании по обыскам — «месть» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывшим полицейским и военнослужащим и их семьям.

Military.com Национальная армия Афганистана

Житель Кандагара, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, сказал репортёру «Шафакна»: «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жаждут мести. Дом ни одного из сторонников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был подвергнут обыску. Обыскивались дома силовиков и служащих бывшего правительства».

«Племя ачакзай в Кандагаре является особой целью для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поскольку генерал Абдул Разак воевал против них, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывают давление на ачакзаев и очень жёстко с ними обращаются», — добавил он.

Ранее было опубликовано много сообщений о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили десятки ачакзаев и выселили большое количество из них, когда взяли под свой контроль город Кандагар.

Помимо преследования племени ачакзай, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обвиняют в актах мести и давлении на хазарейцев в центральных, шиитских провинциях Афганистана, а также в провинциях Панджшир, Тахар, Баглан и Сарипкль.

В последнем случае сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «из мести», расстреляли семьдесят человек в провинции Панджшер, большинство из которых были мирными жителями.

Представители ООН заявили, что сообщения об убийствах мирных жителей в провинции Панджшер кажутся «заслуживающими доверия», и они расследуют этот вопрос.

Мстительные действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергались широкой критике, но радикалы отвергли обвинения и воздержались от судебного преследования виновных.