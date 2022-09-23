Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В район проведения специальной военной операции России на территории бывш. УССР отправились более 50 донских казаков. Добровольцы будут выполнять боевые задачи в составе бригады «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 сентября.

donland.ru Донские казаки-добровольцы

Перед отправкой в Донбасс казаки прошли обучение и боевое слаживание. Добровольцы обеспечены обмундированием, снаряжением, провизией, медикаментами и транспортом повышенной проходимости. На службу донских казаков благословил духовный наставник.

«Бойцы из Ростовской области не раз становились примером для подражания, получали ордена и медали за совершенные подвиги. Мы гордимся нашими ребятами и ждём их с победой домой!» — отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Напомним, что сегодня более 7 тыс. казаков России ведут борьбу с киевскими боевиками на Харьковском, Запорожском, Херсонском, Донецком направлениях.