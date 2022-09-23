Саратов, , 15:30 — REGNUM Историческим днем для России назвал 23 сентября 2022 года депутат Госдумы РФ от Саратовской области Николай Панков («Единая Россия»).

Акции «Своих не бросаем» в Саратове t. me/paraslov1

«Сегодня исторический день для нашей великой страны. Жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей участвуют в референдуме. Решение президента РФ Владимира Путина дает им возможность отстоять свое право на мирную и счастливую жизнь вместе с Россией», — написал он в своем телеграм-канале.

Саратовцы пришли на митинг, высказав единение с жителями Донбасса и освобожденных от нацистского террора территорий, отметил депутат.

«Спасибо всем, кто с первых дней специальной военной операции помогает нашим братьям. Вместе мы победим! Вперед, Россия!» — добавил Панков.

Напомним, на Театральной площади в Саратове 23 сентября акция «Своих не бросаем» объединила почти 10 тысяч человек.

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