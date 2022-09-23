Грозный, 23 сентября 2022, 15:26 — REGNUM В Чечне в предстоящие выходные ожидается ухудшение погодных условий. Из-за сильных дождей со шквалистым ветром в регионе объявили штормовое предупреждение. По данным Чеченского гидрометцентра, такая погода продлится до 25 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Снег выпадет, по прогнозам синоптиков, в высокогорных районах Чечни. На остальной территории сильные ливни будут сопровождаться грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с.
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