Уфа, , 15:33 — REGNUM Жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей ждем в большую семью великой России. Об этом 23 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на митинге-концерте «Потомки Шаймуратова своих не бросают!», который проходит в Уфе.

Флаг России Takumiitinose

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Он напомнил, что сегодня тысячи парней из Башкирии выполняют свой воинский долг, мужественно бьются с врагами, защищая свою Родину.

Хабиров напомнил фамилии героев России, которые погибли, выполняя задачи спецоперации.

»Серафимов — русский, Ильгамов — башкир, Насибуллин — удмурт. Это три совсем молодых парня, три Героя России. К сожалению, все награждены посмертно. Мы гордимся ребятами и будем их помнить и всегда хранить вечную память. Мы всегда будем заботиться о родных и близких наших героев, они выполняют свой воинский долг», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в эти дни в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о воссоединении с Россией.

«Жители этих регионов принимают важное решение, историческое решение — быть вместе с Россией. Мы сегодня с вами здесь собрались для того, чтобы поддержать их и сказать, что мы их ждём в большую семью народов нашей великой России. Дорогие друзья, я могу сказать только одно — я твёрдо верю, что наше дело правое и мы победим», — заявил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в митинг-концерте «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» в Уфе приняли участие порядка 20 тысяч человек.