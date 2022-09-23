Джанкой, Крым, , 15:25 — REGNUM В небе над Джанкоем в Крыму сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в результате этого никто не пострадал. Об этом 23 сентября сообщил глава администрации города Игорь Ивин.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«Действительно, сработало ПВО. Слава богу, все целы, живы, потерпевших нет. Разрушений нет — есть просто фрагменты осколков», — приводит его слова Крыминформ.

При этом указывается, что обломки сбитого объекта упали около здания суда на улице Крымской, однако не уточняется, что именно это был за объект.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что трибунал над киевскими военными преступниками по примеру Нюрнбергского процесса неизбежен.