Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Планы Ленинградской области по восстановлению подшефного города Енакиево в Донецкой Народной Республике выполнены на 65%. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

На сегодняшний день более 180 специалистов и 50 единиц техники восстанавливают город в Донбассе. Работы касаются ремонта котельных, дорожной сети, жилых домов, на очереди уличное освещение.

«Сегодня планы на 2022 год исполнены более чем на 65%. Регион ремонтирует дороги, транспортную инфраструктуру, коммунальные системы, жилые дома и образовательные учреждения, помогает местной администрации с подготовкой к осенне-зимнему периоду, организует учебный процесс и медицинское обслуживание для жителей города. Все это уже дает ощутимый эффект», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Также строители из Ленобласти приводят в порядок административное здание трамвайно-троллейбусного управления, в планах приступить к восстановлению контактной сети.

Отметим, что ранее Ленинградская область передала Енакиево спортивный инвентарь, тренажёры и экипировку. Такую гуманитарную помощь в городе смогут использовать для подготовки к сдаче нормативов ГТО.