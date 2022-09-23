Москва, 23 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Несмотря на все сложности, американский рынок остаётся привлекательным для иностранного капитала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«Несмотря на все сложности, рынок США остаётся привлекательным для иностранного капитала, но, что называется, по инерции, так как все больше инвесторов осознают, что за возможность размещать свои капиталы в США, власти этой страны требуют полной и абсолютной подчиненности своим геополитическим интересам, — сказал Хачатурян. — Поэтому в обозримой перспективе ключевые азиатские и ближневосточные инвесторы будут стремиться уходить от использования доллара в расчётах и искать варианты приложения своих капиталов в других частях мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что проблемы экономики США обусловлены практически полным исключением промышленного производства.