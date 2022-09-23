Вашингтон, 23 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Пользователи Reddit поделились своим мнением о том, какие хоррор-франшизы являются наиболее интересными и любимыми. Об этом 23 сентября сообщает ScreenRant.

Цитата из к/ф «Хэллоуин». Реж. Джон Карпентер. 1978. США Майкл Майерс — главный злодей из фильмов ужасов «Хэллоуин»

В топ-10 попали:

«Муха» (1985) — франшиза, состоящая из двух картин. Первую часть снял Дэвид Кроненберг , а вторую — Крис Уолас .

«Восставший из ада» — серия из 10 фильмов. В 2022 году выйдет перезапуск Дэвида Бракнера .

«Крик» — серия фильмов, созданная сценаристом Кевином Уильямсоном и режиссёром Уэсом Крэйвеном . В ней насчитывается пять кинолент, премьера шестой запланирована на 2023 год.

«Поворот не туда» — франшиза, состоящая из семи частей.

«Зловещие мертвецы» включает в себя оригинальную трилогию фильмов, ремейк, комиксы, мюзикл, книги, компьютерные игры.

«Детские игры» состоит из семи частей. В 2019 году вышел перезапуск.

«Пила» насчитывает девять частей.

«Хэллоуин» состоит из восьми оригинальных картин, двух перезапусков и трёх переосмыслений.

«Кошмар на улице Вязов» насчитывает 9 фильмов, 2 телевизионных шоу, серию документальных фильмов, книг и комиксов.

«Годзилла» включает 36 фильмов, выпущенных с 50-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2022 года вышел первый трейлер перезапуска ленты «Восставший из ада». Выход картины намечен на 7 октября 2022 года.