Москва, 23 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Скорее всего, резких повышений ставки американского Федрезерва ждать не стоит — темп повышения сохранится на уровне 0,25-0,5 п. п. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

США

«Основной целью ужесточения монетарной политики властей США является прежде всего стимулирование потребления даже ценой ускорения темпов инфляции и снижения уровня жизни, — сказал Хачатурян. — Скорее всего, значительного влияния на объемы потребления повышение ставки оказать не сможет. Проблемы экономики США являются системными и обусловлены практически полным исключением промышленного производства, которое переводится крупными корпорациями в страны Восточной и Юго-Восточной Азии».

В свою очередь, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что ставка ФРС может вырасти еще больше, что может обернуться падением финансовых рынков.

«Безусловно, капитал будет перетекать с других рынков на американский, привлекательность которого для инвесторов растет из-за повышения ставки», — добавил Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хачатурян заявил, что экономика США находится в состоянии самого глубоко кризиса за последние 30-40 лет.