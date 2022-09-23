Бишкек, 23 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Таджикистана сделало официальное заявление о том, что после вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе участились случаи притеснения, запугивания, дискриминации и преследования граждан Таджикистана и этнических таджиков в Киргизии.

Veni Таджики

Министерство внутренних дел Киргизии отреагировало на публикацию, отметив, что МИД Таджикистана «не оставляет попытки выставить Киргизию в нелицеприятном свете перед мировым сообществом».

МВД проверило заявление о том, что в Баткенской области Киргизии «закрыли принадлежащие этническим таджикам магазины, а эвакуированных из приграничных районов граждан Киргизии целенаправленно разместили в домах этнических таджиков».

«В ходе проверки информация о закрытии магазинов не подтвердилась, что касается размещения эвакуированных граждан в домах этнических таджиков, то это они сделали добровольно. Никто не имеет права осуждать их за то, что они занимают активную позицию в обществе», — подчёркивает милицейское ведомство.

Читайте также: Вооружённый конфликт на границе: Киргизия обвиняет МИД Таджикистана во лжи

Также Министерство внутренних дел Киргизии уличило Министерство иностранных дел Таджикистана в создании и распространении фейка о том, что в Ошской области националисты якобы избили сотрудницу «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Насибахон Давронбекову, которая является этнической таджичкой.

В ведомстве сообщили, что журналистка с такими паспортными данными на территории Киргизии никогда не присутствовала.

Сведения, что правоохранительные органы Киргизии планируют депортировать более 500 студентов с таджикским гражданством, обучающихся в высших учебных заведениях Ошской области, также не нашли подтверждения.

«Сотрудники киргизской милиции регулярно связываются с преподавателями вузов и студентами. Охрана посольств иностранных государств, в том числе и Таджикистана, осуществляется в усиленном режиме», — подытожили в МВД Киргизии.

Читайте также: «Подливают масло в огонь»: Киргизия обвиняет МИД Таджикистана в провокациях