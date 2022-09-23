Боровск, Калужская область, 23 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Покушение на продавца было совершено в магазине на площади Ленина в Боровске Калужской области утром 22 сентября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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В помещении магазина молодой человек нанёс женщине пять ножевых ударов, в том числе в шею. Пострадавшая оказала сопротивление и убежала. Злоумышленник также скрылся. В результате следственных и оперативных действий подозреваемый в совершении преступления установлен. Им оказался 14-летний местный житель. Подросток заранее подготовился к совершению преступления, взял с собой нож, молоток и сменную одежду.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подросток задержан на 48 часов. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены экспертизы и проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.