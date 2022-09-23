Тбилиси, 23 сентября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Григол Нарсия официально обвиняется в «захвате заложников с террористической целью» в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

По версии следователей, обвиняемый ворвался в банк, будучи вооружённым гранатой и пневматическим пистолетом, переделанным под боевое оружие. Кроме того, у него были бутафорские взрывные устройства. Для устрашения он первым делом выстрелил вверх.

«Демонстрируя гранаты и оружие, он продолжил угрожать, одновременно прикрепив к центральной двери банка имитированное взрывное устройство, подобное тому, которое было прикреплено к его телу, потребовал от сотрудников банка выдать ему названную сумму», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что злоумышленник собрал 13 заложников в одной комнате и потребовал сообщить в полицию, а также сказал вести прямой эфир в соцсетях.

Сообщается, что обвиняемый потребовал $2 млн, вертолёт, флаг России и удочку. Он якобы планировал лететь в Абхазию и на удочке махать российским флагом, чтобы не сбили на границе.

Спецоперация по освобождению заложников длилась восемь часов и двадцать одну минуту. Пострадавших нет.