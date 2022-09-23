Москва, 23 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Вряд ли многие причастные это осознают, но референдумы на освобождённых территориях б. УССР подводят черту под столетним универсалистским экспериментом в истории России, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Учреждение 30 декабря 1922 г. Советского Союза не стало в полной мере восстановлением единства распавшегося в 1918 году государства. Оно было восстановлено в формате универсалистской социалистической федерации с глобалистским заделом.

Отчасти это явилось воплощением ещё дореволюционных установок социал-демократов на противопоставление малых наций «великорусскому шовинизму» как одной из форм мирового империализма.

Отчасти — компенсацией за провал расчётов на мировую революцию в 1918–1919 гг. и на успех революционной войны с «белой Польшей» как на шанс реанимировать социалистическую революцию в Германии.

При незначительности Закавказской Федерации (серьёзным ресурсом которой были лишь бакинская нефть и вес грузинских и армянских революционеров в советском руководстве) и мизерности БССР (урезанной по советско-польскому миру и ещё не получившей компенсаций за счёт РСФСР) Советский Союз поначалу был по сути дуалистическим объединением РСФСР и УССР.

В итоге советский глобалистский проект провалился. А советский универсализм с педалированием национальной темы стал не только одной из причин нового распада де-факто российской государственности на рубеже 90-х, но и главным препятствием на пути её пересборки на рациональных и демократических началах подлинного национального самоопределения.

Парадоксальным образом границы нацреспублик, в советское время не раз пересматривавшиеся, были объявлены незыблемыми. Национальное размежевание в ущерб российской государственности и русскому народу было возведено в превосходную степень.

В то же время киевский режим, вполне универсалистский проект по отношению к гражданам б. УССР (и сверх того — ко всем сочувствующим), сам прочно ставший орудием наиболее нигилистических глобалистских кругов, вовсю орудовал идеей национального государства, якобы более легитимного, чем РФ.

Это сделало конструкт «русского мира», изобретённый как нужный аналог языковых сообществ во главе с бывшими европейскими метрополиями, невольно пораженческим.

На практике суть его до СВО всё больше сводилась к смирению с тем, что есть Российская Федерация, а есть дерусифицируемый шельф бывшей России, где уже ничего нельзя поделать.

СВО показала, что гибель русского начала под глобалистским натиском можно остановить, если на смену постсоветским стереотипам, доведшим до самоубийственного абсурда практики советской национальной политики, приходит идея восстановления российской государственности — гаранта прав и сбережения русского этноса и цивилизации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей 23 сентября.

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