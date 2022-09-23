Белград, , 15:16 — REGNUM В случае перерастания войны на территории бывшей УССР в глобальный конфликт русские будут мстить не только за то, что США и их союзники делают сейчас, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 сентября, комментируя высказывания президента Сербии Александра Вучича.

Флаг СССР

Как сообщалось ранее, Вучич заявил, что геополитическая ситуация в мире ухудшается, и «мы будем свидетелями большого мирового конфликта».

« С Вучичем можно только согласиться: если США и их союзники продолжат подстёгивать войну на территории бывшей УССР, мир вполне может оказаться в ситуации глобального военного конфликта. До этого, однако, будет стадия войны в Европе, и европейцам имеет смысл хорошо подумать об этом: отсидеться за границами бывшего СССР у них не получится.

Вучич это понимает, что не удивительно: Сербия совсем недавно пережила войну, натовские бомбёжки, тысячи жертв… Что же касается западных европейцев, то у них наблюдается политическая и личная безответственность. Отчасти её можно объяснить: Горбачёв сдал СССР быстро и для них только с большой прибылью. Это для нас, для граждан бывшего СССР, его предательство принесло миллионы смертей, десятки миллионов поломанных судеб, разрушенное народное хозяйство, культурную и нравственную деградацию людей. Сегодня по границам России и Белоруссии это предательство продолжает прорастать агрессивным шовинизмом местных элит почти везде — от Молдавии до Киргизии.

Хорошо бы Западу самому понять, что в случае перерастания войны на территории бывшей УССР в глобальный конфликт, русские будут мстить не только за то, что США и их союзники делают сейчас, но и за всё перечисленное и не только за это. За одни только разрушенные памятники и раскопанные в Прибалтике могилы солдат-освободителей им головы поотрывать надо!