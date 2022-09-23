Якутск, , 15:22 — REGNUM С наступлением холодов в Якутии завершились работы по очистке отходов, оставленных на территории региона со времён активного освоения российской Арктики. Местные жители, работники промышленных компаний и предприятий очистили на территории Якутии более 1 гектара земли. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Разбросанный по острову металлолом Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Усть-Куйге удалось собрать и подготовить к утилизации при помощи специализированной техники порядка 1000 тонн металлолома.

«На этой территории, где мы убираемся, были жилые дома и хозяйства. Люди уезжали и всё бросали. Здесь бочки, двигатели от машины — всё это, конечно, влияет на хрупкую экологию Арктики. Я считаю, что нужно с самого детства объяснять, что нельзя мусорить, потому что это может нанести большой вред природе и самим людям», — рассказала Наталья Глебова, местная жительница.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с участниками Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край», где он пообещал доработать правовую и нормативную базу для проведения уборки на территории Арктики.

«Я вижу, здесь нужна хорошая проработка всей правовой базы. И нормативную эту базу, безусловно, нужно самым серьезным и таким профессиональным образом доработать. И мы это сделаем в ближайшее время. Обязательно это сделаем <…> И то, что сейчас тысячи тонн оттуда вывозятся, это, конечно, меня очень радует», — заявил Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Зелёная Арктика» и федеральный проект «Чистая Арктика» в период с июля по август провели совместную экспедицию на мысе Марре-Сале на территории морской гидрометеорологической станции Марресаля Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) на Ямале. Волонтёрами было собрано и подготовлено к вывозу более 1,5 тысяч бочек общей массой около 40 тонн.

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