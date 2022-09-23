Париж, 23 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Дети школы Луи-Блана в 10-м округе Парижа стали жертвами заражения золотистым стафилококком, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Более 70 детей и четверо взрослых пострадали от пищевого отравления. Были проведены анализы блюд, подаваемых в столовой, а результаты были переданы родителям. Таким образом, бактерии поступали из закуски, подаваемой в тот день, — рийет из тунца и сардины.

В мэрии добавили, что речь идет о человеческой ошибке.

Как сообщало ИА REGNUM, французский писатель Франсуа Ботт, автор около тридцати произведений, скончался 22 сентября 2022 года, в возрасте 87 лет.

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