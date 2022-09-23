Чолпон-Ата, Киргизия, 23 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Руководство Иссык-Кульского областного управления капитального строительства причинило государству ущерб на сумму более 14 млн сомов (10,5 млн рублей). Об этом стало известно по результатам прокурорской проверки, передаёт генеральная прокуратура Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Чиновники вступили в сговор с представителями частной стройфирмы и заплатили им за ремонт оздоровительного комплекса на побережье озера Иссык-Куль, не проверяя при этом качество выполненных работ.

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В итоге оказалось, что подрядчик получил деньги даже за те работы, которые совсем не выполнял или выполнил только частично.

Против должностных лиц Иссык-Кульского стройуправления возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Подделка документов» и «Злоупотребление должностным положением».

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