Луганск, 23 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Город Рубежное попал под обстрел киевских войск. Об этом 23 сентября сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

В 14:42 по городу Рубежное зафиксирована атака с применением РСЗО HIMARS. Всего по жилым кварталам выпущено шесть ракет.

В представительстве уточнили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.