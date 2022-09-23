Вашингтон, 23 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы Белого дома «очень быстро» вернет надежность президентской власти, начав с высылки мигрантов, нелегально попавших в США во время правления Джо Байдена. Об этом Трамп заявил 22 сентября в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я люблю нашу страну, и мы были так близки, — отметил он. — До прихода COVID-19 у нас была страна, которой никогда не было в истории».

«Сейчас в стране находятся миллионы людей, которых здесь быть не должно. Многие из них заключенные. Преступники. Плохих я бы депортировал. Да. Миллионы и миллионы людей отравляют нашу страну», — сказал он.

Кроме того, Трамп указал на свой внешнеполитические успехи в 2016–2020 годах, а затем обрушился с критикой на Байдена за то, что тот показал слабость на мировой арене.