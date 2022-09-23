Принстон, США, 23 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В преддверии выборов в Италии, на которых ожидается победа правого блока во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Италию о последствиях, если та отступит от демократических принципов, как передает агентство Reuters.

Fabio Visconti Маттео Сальвини

Комментарий фон дер Ляйен подчеркнул беспокойство, царящее в некоторых европейских столицах по поводу предстоящих выборов в южноевропейской стране. Есть вероятность, что отношения между Брюсселем и Римом могут стать напряженными, если Мелони и ее партнеры одержат победу.

«Мой подход заключается в том, что какое бы демократическое правительство ни было готово работать с нами, мы будем работать вместе», — сказала фон дер Ляйен, выступая в Принстонском университете в США и отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо опасения в связи с предстоящими выборами в Италии.

«Если дела пойдут в сложную сторону — я имела в виду Венгрию и Польшу, у нас есть инструменты», — добавила она.

Лидер итальянской партии «Лига», входящей в консервативный альянс, Маттео Сальвини осудил слова фон дер Ляйен, назвав их «постыдным высокомерием».

«Что это, угроза? — написал он в соцсети. — Уважайте свободное, демократическое и суверенное голосование итальянского народа!»

Очевидно, глава Еврокомиссии имела в виду рекомендацию приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиардов евро из-за коррупции, что стало первым подобным случаем в ЕС. Также Брюссель ранее угрожал санкциями Польше.