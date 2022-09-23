Кабул, , 15:15 — REGNUM Мохаммад Карим Халили, лидер Партии исламского единства Афганистана, в ответ на заявление Абдул Рашида Дустума о том, что он получает деньги от Пакистана и этим опозорил честь своего народа, сказал, что Дустум должен извиниться за эти слова. Об этом сообщает Ariana News.

Маршал Абдул Рашид Дустум ariananews. co

Лидер Национального исламского движения Афганистана маршал Абдул Рашид Дустум заявил об этом на виртуальной встрече по случаю 11-й годовщины убийства Бурхануддина Раббани.

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На этой виртуальной встрече Дустум жёстко раскритиковал Карима Халили за сговор с Пакистаном и сказал: «Устад Халили обесчестил нацию, получая деньги от Пакистана, и он не может участвовать в нашей встрече из-за боязни перед ним».

Партия исламского единства опубликовала сообщение, в котором отвергла все обвинения Абдул Рашида Дустума и заявила, что его слова были «неожиданными и необоснованными».