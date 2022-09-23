Липецк, , 15:13 — REGNUM Единовременные выплаты в сумме 50 тысяч рублей получат семьи с мобилизованных жителей Липецкой области, имеющих детей. Об этом 23 сентября в телеграм-канале написал губернатор Игорь Артамонов.

Липецк Пресс-служба администрации Липецкой области

«Принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных, где есть дети», — написал губернатор.

Он также поручил органам власти оказывать содействие всем семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов, от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат. Глава региона предложил чиновникам вспомнить книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

«Думайте о семьях, откуда мужчины ушли защищать нашу Родину», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября, В ряде регионов сообщили о назначении выплат мобилизованным жителям.