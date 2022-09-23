Париж, , 15:13 — REGNUM Игроки, выступающие в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не будут вызываться в сборную Франции. Такое решение 23 сентября приняла Федерация хоккея Франции, сообщает L’Équipe.

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Отмечается, что в настоящее время в КХЛ выступают два французских хоккеиста: нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста и защитник нижнекамского «Нефтехимика» Йоанн Овитю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерация баскетбола Франции приняла аналогичное решение в отношении игроков, выступающих в российских клубах.

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