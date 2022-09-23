Владимир, 23 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Стоимость завтраков и обедов увеличится с 1 октября в школах Владимира.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

В мэрии города обосновали повышение оплаты ростом цен на продукты. Питание школьников теперь обойдётся родителям на 10 рублей дороже. С 1 октября завтраки будут стоить 50 рублей, обеды — 60 рублей.

Предыдущее повышение в школах Владимира проходило в 2019 году, сообщает 23 сентября «Зебра ТВ».