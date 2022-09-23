Мурманск, , 15:13 — REGNUM В Мурманской области мобилизованным в Вооруженные силы РФ выплатят по сто тысяч рублей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целях поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, мы устанавливаем единовременную выплату. Она составит 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области планируют мобилизовать порядка тысячи человек.