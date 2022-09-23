София, , 15:12 — REGNUM Официальная София поддержит основные политические и экономические санкции Евросоюза в отношении Российской Федерации. Об этом 23 сентября со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Димитра Стоянова сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Стоянова, болгарские власти «будут чётко следовать рекомендациям Брюсселя относительно дальнейших контактов с Москвой».

«Наша страна намерена придерживаться единой позиции ЕС по России», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, согласно болгарскому законодательству, глава оборонного ведомства страны уполномочен делать специальные заявления от имени Совета министров страны в рамках вопросов международных отношений в сфере военно-политического и военно-экономического сотрудничества.