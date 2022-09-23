София, 23 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Официальная София поддержит основные политические и экономические санкции Евросоюза в отношении Российской Федерации. Об этом 23 сентября со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Димитра Стоянова сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Стоянова, болгарские власти «будут чётко следовать рекомендациям Брюсселя относительно дальнейших контактов с Москвой».

«Наша страна намерена придерживаться единой позиции ЕС по России», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, согласно болгарскому законодательству, глава оборонного ведомства страны уполномочен делать специальные заявления от имени Совета министров страны в рамках вопросов международных отношений в сфере военно-политического и военно-экономического сотрудничества.