Москва, 23 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Законопроект о наделении привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на территории бывшей УССР граждан России, которые получили ранения, статусом инвалидов боевых действий разработали депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Михаилом Шереметом, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Получение гражданскими лицами ранения, контузии или увечья, ставших причиной инвалидности, должно однозначно являться основанием для установления таким лицам статуса инвалидов боевых действий с приобретением права на получение соответствующего объема социальных льгот, убеждены парламентарии.

Статус ветеранов боевых действий для гражданских лиц, которые привлечены к выполнению задач в ходе спецоперации, уже установлен.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, она затронет порядка 300 тыс. человек.