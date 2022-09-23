Кострома, 23 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации заработала в Костромской области. Об этом сообщает администрация региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телефон

Её обслуживанием с 8.00 до 23.00 занимаются операторы Многофункционального центра Костромской области. Звонить на неё могут не только граждане, которых затрагивает мобилизация, и их родственники, но и все желающие получить официальные разъяснения по этому вопросу.

Получить информацию по теме также можно на сайте «Объясняем. рф» и в военном комиссариате Костромской области по номерам 52-24-12, 55-23-71 и 45-36-38.