Мелитополь, Бывш. УССР, , 15:10 — REGNUM По итогам референдума по вопросу о воссоединении с Россией Запорожской областью будет объявлена независимость в нынешних административных границах. Об этом 23 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных) границах Запорожской области», — сказал он в ответ на вопрос о том, в каких границах планируется определить независимость по результатам референдума.

При этом Рогов уточнил, что на данный момент от нацистского киевского режима освобождены 73% региона, в то же время, областной центр — город Запорожье, всё ещё захвачен Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике явка на референдуме перешла порог в 13%.