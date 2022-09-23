Херсон, Бывш. УССР, , 15:09 — REGNUM Трибунал над киевскими военными преступниками по примеру Нюрнбергского процесса неизбежен, заявил 23 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я искренне верю, что «Киевский трибунал» против военных преступников, которые будут сидеть уже там в ближайшее время, неизбежен», — сказал он ТАСС.

Стремоусов добавил, что это справедливость или перспектива, которая покажет, что «все, что было, все, что происходило, и все жизни, которые ради этого были отданы, — все это было не зря».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что после завершения спецоперации представители киевского режима окажутся под трибуналом.

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