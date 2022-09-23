Херсон, 23 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Трибунал над киевскими военными преступниками по примеру Нюрнбергского процесса неизбежен, заявил 23 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Я искренне верю, что «Киевский трибунал» против военных преступников, которые будут сидеть уже там в ближайшее время, неизбежен», — сказал он ТАСС.

Стремоусов добавил, что это справедливость или перспектива, которая покажет, что «все, что было, все, что происходило, и все жизни, которые ради этого были отданы, — все это было не зря».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что после завершения спецоперации представители киевского режима окажутся под трибуналом.

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