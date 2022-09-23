София, 23 сентября 2022, 15:09 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев заявил о созыве в Софии экстренного консультативного совещания по ситуации на территории бывшей УССР. Об этом 23 сентября сообщает БТВ.
По предварительным данным, в мероприятии, запланированном на вечер 23 сентября, примут участие представители кабмина страны, а также ряд депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии и лидеры ряда болгарских общественных движений.
«София должна выработать единую позицию в [дальнейших] отношениях с Киевом», — резюмировал Радев.
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Напомним, ранее Болгария отказалась поставлять режиму Владимира Зеленского летально оружие и боеприпасы.