София, 23 сентября 2022, 15:09 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев заявил о созыве в Софии экстренного консультативного совещания по ситуации на территории бывшей УССР. Об этом 23 сентября сообщает БТВ.

Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев
President of Bulgaria Office

По предварительным данным, в мероприятии, запланированном на вечер 23 сентября, примут участие представители кабмина страны, а также ряд депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии и лидеры ряда болгарских общественных движений.

«София должна выработать единую позицию в [дальнейших] отношениях с Киевом», — резюмировал Радев.

Другой информации нет.

Напомним, ранее Болгария отказалась поставлять режиму Владимира Зеленского летально оружие и боеприпасы.