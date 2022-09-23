София, 23 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев заявил о созыве в Софии экстренного консультативного совещания по ситуации на территории бывшей УССР. Об этом 23 сентября сообщает БТВ.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

По предварительным данным, в мероприятии, запланированном на вечер 23 сентября, примут участие представители кабмина страны, а также ряд депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии и лидеры ряда болгарских общественных движений.

«София должна выработать единую позицию в [дальнейших] отношениях с Киевом», — резюмировал Радев.

Другой информации нет.

Напомним, ранее Болгария отказалась поставлять режиму Владимира Зеленского летально оружие и боеприпасы.