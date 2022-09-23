Афганских талибов* обвинили в жульничестве на конкурсе по приёму на работу
Газни, Афганистан, 23 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жульничали на конкурсном экзамене на занятие административных должностей в этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источнику, радикалы провели по конкурсу на 19 вакантных должностей. По его словам, 20 дней назад на замещение 19 административных должностей в Газни экзамен сдали 400 человек, 60 из них прошли на этап собеседования.
Утверждая, что этап собеседования был «показухой», источник добавил, что самые достойные люди с самыми высокими оценками не дошли до этого этапа, и что критериями успеха были только «борода и этническая принадлежность».
Судя по списку лиц, прошедших отбор, три родных брата заняли вакантные должности. Официальные лица администрации Газни пока ничего по этому поводу не сказали.
Подобные конкурсы проводятся в то время, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно заявляют о прозрачности и отсутствии коррупции при рассмотрении замещения вакансий на административные должности.