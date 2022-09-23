* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 23 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жульничали на конкурсном экзамене на занятие административных должностей в этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ИА REGNUM Назначение

Согласно источнику, радикалы провели по конкурсу на 19 вакантных должностей. По его словам, 20 дней назад на замещение 19 административных должностей в Газни экзамен сдали 400 человек, 60 из них прошли на этап собеседования.

Утверждая, что этап собеседования был «показухой», источник добавил, что самые достойные люди с самыми высокими оценками не дошли до этого этапа, и что критериями успеха были только «борода и этническая принадлежность».

Судя по списку лиц, прошедших отбор, три родных брата заняли вакантные должности. Официальные лица администрации Газни пока ничего по этому поводу не сказали.

Подобные конкурсы проводятся в то время, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно заявляют о прозрачности и отсутствии коррупции при рассмотрении замещения вакансий на административные должности.