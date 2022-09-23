Тирана, , 21:26 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама согласен с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в том, что Сербия должна извиниться перед Косово за «военные преступления» и признать его независимость. Об этом Рама заявил 23 сентября.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

«Я считаю, что признание независимости и просьба простить ее со стороны Сербии будут означать конец процесса», — процитировало издание Reporteri слова Рамы.

Премьер-министр Албании добавил, что с Курти у него хорошие отношения, хотя их мнения по некоторым политическим вопросам расходятся.

«Наши мнения по поводу инициативы «Открытые Балканы» расходятся, но это не мешает нам договариваться по другим вопросам», — отметил Рама.

Напомним, что Албания является членом инициативы «Открытые Балканы», в которую входят также Сербия и Северная Македония. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно подчеркивал важность развития двухстороннего сотрудничества с Албанией несмотря на то, что Тирана признает независимость Косово и лоббирует интересы Приштины.